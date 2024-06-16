Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlarla Bayramlaştı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

İl genelinde gerçekleştirilen bayramlaşmayla Büyükşehir Belediyesi'nin eski gelenekleri devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - AYDIN