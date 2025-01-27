Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den Nazilli'ye Yatırım Ziyareti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den Nazilli'ye Yatırım Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ\'den Nazilli\'ye Yatırım Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Tetik, 1.286 milyon TL'yi bulan yatırımlar için teşekkür etti.

27.01.2025 14:24  Güncelleme: 14:25
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar ile gelecekte hayata geçirilecek olan çalışmalar görüşüldü. Görüşmelerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Nazilli'ye kazandırılacak yatırımların yanı sıra mevcut çalışmaların durumu da ele alındı.

Tetik, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından Nazilli ilçesi genelinde gerçekleştirilen güncel değerler ile 1 milyar 286 milyon Türk lirası değerindeki yatırımlar ile 410 kilometre uzunluğundaki altyapı çalışması ve 416 kilometre uzunluğundaki yol çalışması için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Tetik ayrıca, ilçede yapımı tamamlanan İstasyon Meydanı ve yeraltı otoparkı, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonları, Atık Su Arıtma Tesisi, Çocuk Gelişim Merkezi ile Otizm Spor Salonu nedeniyle Nazillili vatandaşların Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcıları Zafer Uçar ve Burak Örnek ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin Nazilli'de görev yapan birimleri ile bir araya geldi. Mesai mefhumu gözetmeksizin Nazillililerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ personelleri, vatandaşlardan gelen görüş, talep ve önerileri bürokratlara iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den Nazilli'ye Yatırım Ziyareti - Son Dakika

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