Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Kuşadası\'nda

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında Kuşadası'nda Kuşadalılar doyasıya eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 'Yaz Konserleri' ile vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Konserlerin bu sefer ki adresi Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından seslendirilen unutulmaz eserlere binlerce vatandaş da eşlik etti. Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasının eşliğinde düzenlenen konserde vatandaşlar gece boyunca eğlendi. Yaz akşamlarını renklendiren konserlerin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız vatandaşlarımızı müzikle buluşturmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı yaz konserlerimize bekliyoruz" dedi.

Yoğun ilginin olduğu konser, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar günün stresini müzikle attı. Yaz Konserleri etkinlikleri Ağustos ayında da hız kesmeden devam edecek. - AYDIN