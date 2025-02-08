Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Zeybek Mahallesi Efeler Bulvarı'nda yol yapım ve yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar, yağmur suyu deşarj hattı ve sıcak asfalt serimi ile devam edecek.

08.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği yol yapım ve yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Efeler Bulvarı'nda çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen kazı ve yol genişletme çalışmaları ile yağmur suyu deşarj hattı çalışması sonrası sıcak asfalt serimi tamamlanacak. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi ve logolama çalışmaları yapılacak bulvar yenilenmiş hali ile Efelerli vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının Aydın'ın tamamında devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Güzel Aydınımızı daha modern yollar ile buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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