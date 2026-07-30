Aydın Büyükşehir itfaiyesi Mutaflar için seferber oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi'ne doğru yaklaşırken Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle için seferber oldu.

Çine Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarı etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Gün boyunca havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü. Havanın kararması ile birlikte hava müdahalesi sona ererken, karadan müdahale devam ediyor.

Yangının ilk saatlerinden itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sahada alevlerle mücadeleye devam etti. Rüzgarın yön değiştirmesi ile alevlerin Mutaflar Mahallesi'ni tehdit emesi sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallede arazözlerle bir set oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin yangının mahalleye zarar vermemesi adına nöbeti ve çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.