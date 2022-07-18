Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu

18.07.2022 14:29
Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan engelli iki vatandaşın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Vatandaşların istek ve taleplerine kayıtsız kalmayıp çözüm üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, iki vatandaşın da ihtiyacını karşıladı. Kısa sürede temin edilen tekerlekli sandalyeler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Barış Altıntaş, CHP Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Üvez ve AYBA ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu Son dakika haberi... Aydın'da dekan sekreteri, evinde ölü bulundu 24 yıl sonra bir araya geldiler 24 yıl sonra bir araya geldiler
Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir, Karacasu'da 2 vatandaşa umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement