Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü sabah namazı buluşmaları çerçevesinde Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar, Kahraman Mahallesi Camii'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda her hafta pazar günü ilçenin farklı camilerinde gerçekleştirilen buluşmalar, bu hafta Kahraman Mahallesi Camii'nde yapıldı. Programa Çine İlçe Vaizi Kamil Kebap da katıldı. Sabah namazı öncesinde Cami İmam Hatibi Taner Coşkun'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, cemaatle kılınan sabah namazının ardından İlçe Vaizi Kamil Kebap'ın vaaz ve irşadıyla devam etti. Program, Kebap'ın yaptığı duanın ardından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.