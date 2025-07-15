Aydın\'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Aydın Valiliği koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde Aydın İl Müftülüğü tarafından Bey Camii'nde Mevlid-i Şerif ve hatim duası programı düzenlendi.

Programa Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar, il protokolü, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bey Camii görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, salavatlar, ilahiler ve Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. İl Müftüsü Hasan Güneş duasında, "Bu aziz milletin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü girişime karşı göğsünü siper eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz'da gösterilen iman, cesaret ve direniş ruhu nesilden nesle aktarılacak büyük bir destandır. Rabbimiz milletimizi bir daha böyle imtihanlarla karşılaştırmasın, devletimizi ve ezanlarımızı payidar eylesin" ifadelerini kullandı. - AYDIN