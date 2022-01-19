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Aydın'da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın'da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi

19.01.2022 13:21
Aydın'da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri kapsamında, 2 bin 629 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri kapsamında, 2 bin 629 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "İlimizde toplam, 2 bin 099 adet gıda üretim yeri, 13 bin 718 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Aralık ayında gıda üretim yerlerine 384 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 245 adet olmak üzere toplam, 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 46 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 32 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 680 bin 231 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Aralık ayı içerisinde 625 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 403 bin 234,44 kg kuru incir, 80 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 651 bin 875,18 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 705 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 055 bin 109,62 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 34 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, üretim yerleri ile ilgili 5 adet olmak üzere toplam 44 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 39 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

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Veteriner, Aralık, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 2 bin 629 adet denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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