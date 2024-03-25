Aydın\'da 2023 Yılında Doğan Çocuklara En Çok Verilen İsimler Belli Oldu

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Aydın'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel ve Defne' ismi konuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en 2023 yılında bebeklere verilen en fazla isimleri açıkladı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde beklere verilen isimler 'Alparslan', 'Göktuğ', 'Ömer Asaf', 'Metehan', 'Defne', 'Asel', 'Asya' ve 'Zümra' gibi isimlerin oldu. Aydın'da da 2023 yılında doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 89 ile Alparslan ilk sırayı alırken, 72 ile Aslan, 64 ile Göktuğ, 62 ile Atlas, 57 ile Eymen, 56 ile Miraç, 55 ile Aras, 48 ile Kerem, 43 ile Ömer Asaf ve 42 ile Kuzey ilk on sırayı aldı. Kız bebeklerinde ise Aydın'da ilk sırayı 98 ile Asel ve Defne alırken, Asel ve Defneyi'yi 79 ile Zeynep, 68 ile Asya, 58 ile Gökçe, 57 ile Elisa, 55 ile Elif, 54 ile Lina, 52 ile Ada, 51 ile Alya, 48 ile Masal, 46 ile Güneş ve 42 ile Kumsal takip etti. - AYDIN