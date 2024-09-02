Aydın\'da 2024-2025 Adli Yılı Başladı

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Aydın'da 2024-2025 Adli Yılı, Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile başladı.

Aydın'da 2024-2025 Adli Yılı için açılış töreni düzenlendi. Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Baro Başkanı Sezgin Çetin, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek "Bilindiği üzere adalet, bir toplumun temeli ve huzurun güvencesidir. Hukuk, yalnızca maddi dünyayı düzenlemez, aynı zamanda vicdanların ve toplumların huzurunu teminat altına alır. Hukukun üstünlüğü, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan en önemli ilkedir. Bu ilkenin korunmasında en büyük görevlerden biri, savunma mesleğini icra eden biz avukatlara ve barolara düşmektedir. Hukuk üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim asli görevlerimizdendir. Unutulmamalıdır ki, savunma hakkı kutsaldır ve adaletin olmazsa olmazıdır. Geçen yıldan bu yana yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız aramıza katılmıştır. Her meslektaşımızın adalete, hukuka ve mesleğimize katkı sunduğunu biliyoruz. Mesleki faaliyet alanlarımızın daraltılmadığı, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz" dedi.

"Yeni hizmet binamızın inşaatına başlamak en büyük hedefimizdir"

Bir toplumda adalet sağlanmadan, huzur ve güven ortamının sağlanması mümkün olmadığına vurgu yapan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz; "Adaletin, toplumsal düzenin temeli olduğu bilinciyle, her yeni adli yılı hukukun üstünlüğü ilkesini yüceltmek ve adaletin tesisi için yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yargı alanında elde edilen kazanımları daha ileriye taşımak ve eksiklikleri gidermek amacıyla yeni adli yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi en önemli sorunumuz, hizmet binamızın yetersizliğidir. Bu konuda bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığı olarak çözüm odaklı çalışmalarımız devam etmektedir. Aydın kamuoyunun da yapıcı desteğiyle bu adli yıl içerisinde hizmet binamızın inşaatına başlamak, adalet hizmetine yakışır çalışma ortamını Aydın halkına sağlamak önümüzdeki en büyük hedef ve görevimizdir" diye konuştu.

"Adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaktayız"

Yargının, adaletin sağlanmasını isteyen herkesin tek sığınağı olduğunu kaydeden Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu; "Güvenilir ve hızlı bir şekilde tesis edilen adaletin, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğu bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bu adli yıl döneminde de tarafsız, bağımsız, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde aziz milletimize adli hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, adaletin tecellisi için çalışan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız, adli ve ceza infaz kurumu personellerimizin yeni adli yılını kutluyor, yeni adli yılın vatandaşlarımıza, ülkemize ve tüm yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın 2. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Akkaş, Aydın Baro Başkanı Sezgin Çetin ile avukatlar ve adliye personelleri katıldı. - AYDIN