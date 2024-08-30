Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aydın'da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı tören, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın tebrikleri kabul etmesi ve resepsiyon ile devam etti.

30.08.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
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Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da Aydın'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zaferinin 102. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programda Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden; "30 Ağustos 1922'de kazandığımız zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Asil Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önder'in liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilemeyeceği, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı ispatlanmıştır. 30 Ağustos günü Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını korumak, bölgemizdeki ve dünyadaki sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güç ile modern harp silah ve teçhizatları ile, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle dostlarımızın ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarının ise korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlama programı, Aydın Valiliği binasında düzenlenen resepsiyon ile devam etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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