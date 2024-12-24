Aydın\'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı

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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören geleceğin Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerine yönelik düzenlenen eğitim ve tatbikat ödül töreni ile sona erdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay Aydın Şubesi ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören geleceğin Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerine (Paramedik) yönelik olarak AFAD ekipman tanıtımı, UMKE araç ve gereçlerinin tanıtımı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin travma vaka yönetimi, olay yeri yönetimi ve vaka senaryoları eğitim ve tatbikatı düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Birim Uzmanı, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazan Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, ödül töreninde öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Etkinlik dereceye giren öğrencilerin madalya ve kupalarının verilmesi ile sona erdi. - AYDIN