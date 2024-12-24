Aydın'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı

Aydın\'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nda Ambulans Teknikerlerine yönelik eğitim ve ödül töreni gerçekleştirildi.

24.12.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören geleceğin Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerine yönelik düzenlenen eğitim ve tatbikat ödül töreni ile sona erdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay Aydın Şubesi ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören geleceğin Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerine (Paramedik) yönelik olarak AFAD ekipman tanıtımı, UMKE araç ve gereçlerinin tanıtımı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin travma vaka yönetimi, olay yeri yönetimi ve vaka senaryoları eğitim ve tatbikatı düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Birim Uzmanı, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazan Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, eğitmenler ve öğrenciler katıldı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, ödül töreninde öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Etkinlik dereceye giren öğrencilerin madalya ve kupalarının verilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
13:20 Suriye Milli Ordusu, PKKYPG’nin Münbiç’e sızma girişimini engelledi Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
18:57 Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
18:57 İstanbul için uykuları kaçıracak ’’büyük kıyamet’’ uyarısı İstanbul için uykuları kaçıracak ''büyük kıyamet'' uyarısı
18:46 Davutoğlu’ndan ’Emevi Camii’nde namaz’ sorusuna yanıt Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
18:30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
18:22 Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
18:16 Avusturya’da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu
18:01 Yusuf Dikeç’e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 14:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Acil Bakım Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.