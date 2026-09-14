Aydın'da Ahilik Haftası töreninde İlin Ahisi Köse'ye ödülü Vali Varol verdi - Son Dakika
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Aydın'da Ahilik Haftası töreninde İlin Ahisi Köse'ye ödülü Vali Varol verdi

Aydın\'da Ahilik Haftası töreninde İlin Ahisi Köse\'ye ödülü Vali Varol verdi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende İlin Ahisi seçilen Lokantacı Halil İbrahim Köse'ye ödülü Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından verildi. Vali Varol ayrıca İlin ve Yılın Kalfası ile İlin Çırağı'na ve başarılı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ödüllerini takdim etti.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende İlin Ahisi seçilen Lokantacı Halil İbrahim Köse'ye ödülü Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammet Ali Künkcü, "Asırlardır Anadolu topraklarında kardeşliğin, dayanışmanın, dürüst ticaretin ve güzel ahlakın simgesi olan Ahilik kültürümüzü yaşattığımız Ahilik Haftası vesilesi ile sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ahilik geçmişten günümüze kalan yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değildir. Ahilik, ahlak kardeşlik ve dayanışma ve hayat nizamıdır. Bu anlayış yüzyıllar boyunca çarşılarımızın ve pazarlarımızın vicdanı olmuştur" diye konuştu.

Valilik önündeki törenin ardından Ahilik komitesi Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından valilik salonunda İlin Ahisi Halil İbrahim Köse'ye Aydın Valisi Osman Varol tarafından Şed kuşatılarak ödülü takdim edildi. Vali Varol ayrıca İlin ve Yılın Kalfası Mehmet Ali Kıratlı ile İlin Çırağı Deniz Coşkun ile birlikte, başarı gösteren Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ödüllerini verdi.

Program Aydın Valiliği önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ahilik Haftası töreninde İlin Ahisi Köse'ye ödülü Vali Varol verdi - Son Dakika

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