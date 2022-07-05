Aydın'da anlamlı protokol - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da anlamlı protokol

05.07.2022 09:11
Aydın'da anlamlı protokol

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odamız arasında, suça sürüklenen çocukların ve suç mağduru kadınların topluma kazandırılması, meslek edindirilmesi...

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odamız arasında, suça sürüklenen çocukların ve suç mağduru kadınların topluma kazandırılması, meslek edindirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, "Yapılan bu protokolle, öncelikle amacımız, suça sürüklenen çocuklarımızı, suçtan uzak tutmak, meslek edindirerek, normal insanlar gibi yaşamasını sağlamak olacaktır. Mesleğimiz sanatsal işlevi olan, insanlarla iç içe çalışılan, insanlarla sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir meslek olup, bir nevi çocuklarımıza rehabilitasyon sağlayacaktır. Bir başka yönüyle sağlayacağı istahdam ve Odamıza bağlı iş yerlerine de eleman açığını kapatması ile bir boşluğu dolduracaktır. Son olarak sosyal sorumluluk ile başlattığımız bu proje ile çocuklarımız topluma kazandırılacak., Aydın ilimiz daha sakin daha huzurlu ve daha yaşanabilir ve toplumsal huzuru ile ülkemizde bu yönüyle öne çıkan bir şehir olacaktır" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Turan Teşkilatı'ndan anlamlı kutlama Turan Teşkilatı'ndan anlamlı kutlama Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na Aquapark
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da anlamlı protokol - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 09:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da anlamlı protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement