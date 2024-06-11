Aydın'da Artan Parazit Tehlikesine Karşı Uyarı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Artan Parazit Tehlikesine Karşı Uyarı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ve diğer parazit tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Şahin, yaptığı açıklamada, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene, bit, pire gibi dış parazitlerin görülme sıklığında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

11.06.2024 13:12
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Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ve diğer parazit tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Şahin, yaptığı açıklamada, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene, bit, pire gibi dış parazitlerin görülme sıklığında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Ülke genelinde havaların ısınmasıyla birlikte, keneler ve diğer pek çok parazitlerin görülme sıklığı hızlı şekilde artışa geçtiğini ifade eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, vatandaşların ve evcil hayvanlarının açık alanlarda daha fazla vakit geçirmesiyle bu parazitlerin oluşturduğu risklerin arttığını vurguladı. Vatandaşlara parazitlere karşı çeşitli önlemler almalarını tavsiye eden Şahin, "Açık alanlarda vakit geçirirken parazit uzaklaştırıcı sprey kullanmak, pantolon paçalarını çorap içerisine almak gibi uygulamaları göz ardı etmemeleri çok önemli" dedi. Ayrıca, eve döndüklerinde vücutlarını ve özellikle görünmeyen bölgeleri parazit varlığına karşı kontrol etmelerini ve parazit görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi. Şahin, kene ve benzeri parazitlerin kırım Kongo kanamalı ateşi gibi ciddi zoonotik hastalıkları taşıyabileceğine dikkat çekti.

Evcil hayvan sahiplerinin ve çiftçilerin de dikkatli olmaları gerektiğini belirten Şahin, "Evcil hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının antiparaziter uygulamaları için veteriner hekim ziyaretlerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Evcil hayvanlar dışarı çıkmasa bile, dışarıdan eve dönen vatandaşlarımız, kendilerinden evcil hayvanlarına parazit geçişini önlemek için önlemler almalı" ifadelerini kullandı.

Şahin, parazitlerin ev hayvanlarında yoğun tüy örtüsü ve benzeri sebeplerle hızlı bir şekilde çoğalabileceğini ve hem hayvan hem de insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini hatırlattı. Düzenli antiparaziter uygulamaların aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ev hayvanlarına ve çiftlik hayvanlarına düzenli antiparaziter uygulamalarını yaptıran, kendileri için de uygun önlemleri alan vatandaşlarımız, koruyucu hekimliğe sırtlarını dayadıkları için müsterih olabilirler" diyerek açıklamasını tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Artan Parazit Tehlikesine Karşı Uyarı - Son Dakika

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