Aydın'da bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da bayram yoğunluğu

01.05.2022 14:07
Aydın'da bayram yoğunluğu

Aydın'da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Aydın'da Ramazan Bayramı arifesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arife gününde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılar da uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da artan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya akın eden vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığını iddia etti.

Önceki arife günlerine oranla çarşı ve pazarların boş kaldığını ifade eden esnaflar ise "Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl biraz sıkıntılı oldu. Şimdi inşallah normale dönerek işimize gücümüze devam edeceğiz ama maalesef bu bayram arifesinde de beklenen yoğunluk olmadı" diye konuştular. - AYDIN

Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu
Aydın'da bayram yoğunluğu

YORUMLAR
500
Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu Aydın'da terzilerde bayram yoğunluğu Çarşı pazarda bayram hareketliliği Çarşı pazarda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı, alışveriş, Bayram, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da bayram yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 14:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement