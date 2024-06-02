Aydın\'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi

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Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Aydın'da 17 ilçede 657 salonda, 11 bin 219 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılan ve saat 09.30 ile 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler de öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı. - AYDIN