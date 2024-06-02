Aydın'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi

Aydın\'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi

Aydın'da 17 ilçede gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 11 bin 219 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Öğrenciler ve aileleri sınav merkezlerine gelerek heyecan yaşadı. Sınav esnasında ter döken öğrencilerin yanı sıra veliler de bekleyiş içindeydi.

02.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Aydın'da 17 ilçede 657 salonda, 11 bin 219 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılan ve saat 09.30 ile 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler de öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, LGS, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement