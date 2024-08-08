Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 11 kişi dumandan etkilendi

Aydın\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 11 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle Söke ilçesine sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi edildi.

08.08.2024 10:18
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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 kişinin UMKE ve sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de 7 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve 112 ekipleri dumanlardan etkilenenlere anında müdahale etti. Bölgede oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken, şu ana kadar toplamda 11 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekipler tarafından hızla müdahalesi yapılan 11 kişinin tedavileri gerçekleştirildi. Öte yandan yangına müdahale sırasında düşerek bacağını kıran bir orman işçisinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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