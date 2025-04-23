Aydın\'da Çocukların Bayramı: Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Zengin'e devretti.

Başkan Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri misafir etti. Başkan Çerçioğlu'ndan temsili olarak makamı devralan minik Zeynep, Aydın Tekstil Park'ta çocuklara yönelik eğlenceler düzenlenmesini istedi. Başkan Çerçioğlu, minik Zeynep'in dileğinin hemen gerçekleştireceğini ifade etti. - AYDIN