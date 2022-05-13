Aydın'da Çölyak Farkındalık Programı gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği tarafından 9-13 Mayıs Çölyak Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Çölyak Farkındalık Programı' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Programda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, kurum personelleri ve öğrenciler bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, derneğin çölyaklı bireylere destek olmak amacıyla kurulduğunu, program ile de farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dernek faaliyetlerini içeren slayt gösteriminin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nden Uz. Dr. Aslı Demirkol ve Aydın Devlet Hastanesi'nden Diyetisyen Kamile Gönüllü, çölyak hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında çölyak hastalığın önemli ve kurallara uyulması gereken bir hastalık olduğunu belirterek toplumun tüm kesimlerinin bu alanda bilgi sahibi olmasının ve çölyaklı bireylere her türlü desteği sunmasının önem taşıdığını söyledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Çölyak hastası olan ailelerin bir araya gelerek oluşturdukları bu dernek hem sorunların çözümünde ortak hareket etme anlayışını beraberinde getiriyor hem de ailelerin daha bilinçli hale gelmesi noktasında bir farkındalık ortaya koyuyor. Aydın Valiliğimizin koordinasyonunda ilimiz genelinde İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla 'Engelli Bilgi Bankası' projesini başlattık. Şu ana kadar bizim kayıt sistemimize girmiş olan 146 kadın 44 erkek olmak üzere 190 çölyak hastamız bulunmakta. Bunları bilmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak önemli" dedi.

Program Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı'nın Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a çiçek takdimi ile sona erdi. - AYDIN