Aydın'da Cuma Hutbesinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Aydın'da Cuma Hutbesinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Dikkat Çekildi

Aydın\'da Cuma Hutbesinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Dikkat Çekildi

Aydın'da bu haftaki Cuma hutbesinde cemaate, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve her yıl çok sayıda ölüme neden olan kenelerin yol açtığı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dikkat çekildi. Hutbede, KKKA'nın tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğu ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

03.05.2024 14:35
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Aydın'da bu haftaki Cuma hutbesinde cemaate, havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve her yıl çok sayıda ölüme neden olan kenelerin yol açtığı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dikkat çekildi.

Her hafta kılınan Cuma namazında, Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi" olurken, Aydın'da Cuma Namazı öncesinde verilen hutbede, her yıl çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına da dikkat çekildi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kenelerin de ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekilen hutbede kene ile bulaşan ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olduğuna vurgu yapılarak korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Dünyada 30'un üzerinde ülkede görülen hastalıkta, kişisel korunma önlemlerinin önemi vurgulanırken, Aydın Valiliği öncülüğünde toplumsal farkındalık çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü anlatıldı. Halk sağlığı açısından konuya duyarsız kalınmamasına ve farkındalık oluşturulmasına dikkat çekilen hutbenin devamında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı neler yapılabileceği konusunda cemaat bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Cuma Hutbesinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Dikkat Çekildi - Son Dakika

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