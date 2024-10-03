Aydın\'da Cumhuriyet Bayramı İçin Yarışma Düzenleniyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. "Cumhuriyet Bayramı" konulu yarışmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eserleriyle yarışacak.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 101'inci yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, anaokulundan lise çağına kadar tüm öğrencilere yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Kazanan eserlerin birçok çeşitli hediye ile ödüllendirileceği yarışma için eserler 22 Ekim tarihine kadar teslim edilebilecek. Yarışmanın sonuçları ise 25 Ekim tarihinde açıklanacak.

"Tüm Aydınlıları Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyorum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ve kutlamalara davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yarışmamıza katılmaya, tüm vatandaşlarımızı ise etkinliklerimizde ve kutlamalarımızda bizlerle birlikte coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Yarışmaya katılım şartnamesine aydin.bel.tr adresinden veya Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nden ulaşmanın mümkün olacağı belirtildi. - AYDIN