Aydın\'da Doğa Denetimi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çevre koruma ve doğal yaşamı destekleme amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Jandarma Bot Tim Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda ve Dalyan Koyu ile Menderes Deltası'nda, doğada nadir bulunan türler ve diğer balık türlerine yönelik avcılık yapan kişilere yönelik genel kontroller yapıldı. Denetimlerde yasalara aykırı avlanmanın önüne geçilmesi ve ekosistemin korunması hedeflenirken, doğal alanların korunmasının önemine dikkat çekerek bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. Öte yandan jandarma ekipleri doğal yaşamın sürdürülebilirliği için tüm vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti. - AYDIN