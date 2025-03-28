Aydın\'da Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Aydınlı tiyatroseverleri birbirinden güzel eserler ile buluşturdu. Hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında her yaştan tiyatrosever için gösteriler düzenlendi.

Dünya Tiyatro Günü etkinliklerinin adresi Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu oldu. Etkinlikler kapsamında yetişkinler için Seyr-i Hayat Kafe'si ve Şimdi Ne Olacak eserleri, çocuklar için ise Tıngır Mıngır Ülke ve Macera Ormanı eserleri sergilendi. Etkinlikler, Dünya Tiyatro Günü Ulusal ve Uluslararası Bildirisi'nin okunması ile son buldu.

Tiyatroseverler, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN