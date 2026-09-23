Aydın\'da eğitim güvenliği toplantısında servis denetimleri ele alındı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 'Eğitim Ortamlarının Güvenliği' konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya kaymakamların yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Tugay Barış Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı. Toplantıda, okulların giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları ve okul çıkışlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınabilecek tedbirler ele alındı. Okul servis araçlarının denetimleri ile okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.