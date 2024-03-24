Aydın'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki iki katlı apartmanın birinci katında yaşayan S.İ.'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam ve bakıcısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, üst katta bulunan daire de zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Aydın'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?