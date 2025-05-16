Aydın'da Evlenme Yaşı ve Hane Halkı İstatistikleri - Son Dakika
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Aydın'da Evlenme Yaşı ve Hane Halkı İstatistikleri

Aydın\'da Evlenme Yaşı ve Hane Halkı İstatistikleri

2024'te Aydın'da ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8; tek yaşam 101 bin 395.

16.05.2025 09:33
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Ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8 olan Aydın'da 101 bin 395 kişi tek başına yaşıyor.

Aydın'ın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı aile istatistikleri belli oldu. Bu kapsamda Aydın'da evlenme sayısı 2024 yılında 7 bin 744 oldu. Ayrıca 2024 yılında 130 akraba evliliği gerçekleşirken, akraba evliliğinin oranı ise yüzde 1,7 oldu. Her geçen yıl yükselen ortalama evlenme yaşı erkeklerde 32,8, kadınlarda 29,8 olan Aydın'da ortalama ilk evlenme yaşı da erkeklerde 28,6, kadınlarda 25,6 oldu. Ayrıca Aydın'ın ortalama hane halkı büyüklüğü de 2,74 oldu. İllere ve hane halkı tiplerine göre hane halkı sayılarına bakıldığında 2024 yılı hane halkı sayısı toplam 412 bin 236 oldu. Tek kişilik hane halkı sayısı 101 bin 395 olan Aydın'da tek çekirdek aileden oluşan 251 bin 39, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı ise 49 bin 190 oldu.

En az bir yaşlının bulunduğu hane halkı sayısı 134 bin 959 olduğu Aydın'da en az bir 0-17 yaş çocuk bulunan hane halkı sayısının toplam 412 bin 236 olan toplam hane halkı sayısına oranı ise yüzde 34,7, 0-17 yaş çocuk bulunmayan sayının oranı da yüzde 65,3 oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Evlenme Yaşı ve Hane Halkı İstatistikleri - Son Dakika

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