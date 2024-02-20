Aydın'ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan 137 kadın, jandarma ekiplerince kadına karşı şiddet konularında bilgilendirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 137 kadın, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu konularında bilgilendirildi. Ayrıca kadınların telefonuna KADES Uygulamasının yüklenmesi sağlanırken, durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da fabrikada çalışan 137 kadına kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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