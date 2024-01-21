Aydın\'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı

Aydın'da görev yapan gazeteci Ramazan Aydemir, Cansu Boy ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Nişanlanma kararı alan Ramazan ve Cansu çifti, Fibar Hotel Zincirlihan'da düzenlenen törenle, evliliğe ilk adımı attı. Törende genç çifti aile ve akrabalarının yanı sıra MHP MYK Üyesi ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Kız isteme merasiminin ardından, protokol üyeleri tarafından genç çiftin nişan yüzükleri takıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Cansu-Ramazan çifti, aile büyüklerinin ellerini öperek, tebrikleri kabul etti. Nişanın ardından genç çift, müzik eşliğinde akraba ve arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ederek, doyasıya eğlendi. - AYDIN