 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı

Aydın'da görev yapan gazeteci Ramazan Aydemir, Cansu Boy ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan törenine MHP MYK Üyesi ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve meslektaşları da katıldı.

Aydın\'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı
21.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:43
Abone Ol

Aydın'da görev yapan gazeteci Ramazan Aydemir, Cansu Boy ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Nişanlanma kararı alan Ramazan ve Cansu çifti, Fibar Hotel Zincirlihan'da düzenlenen törenle, evliliğe ilk adımı attı. Törende genç çifti aile ve akrabalarının yanı sıra MHP MYK Üyesi ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Kız isteme merasiminin ardından, protokol üyeleri tarafından genç çiftin nişan yüzükleri takıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Cansu-Ramazan çifti, aile büyüklerinin ellerini öperek, tebrikleri kabul etti. Nişanın ardından genç çift, müzik eşliğinde akraba ve arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ederek, doyasıya eğlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ramazan Aydemir, Efeler, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı - Son Dakika


09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:03:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Gazeteci Ramazan Aydemir ve Cansu Boy Nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement