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Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu - Son Dakika

Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu

23.12.2021 11:03
Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu

Aydın'da 2020 yılı içerisinde kişi başı toplanan günlük atık miktarı 1,22 kilogram oldu.

Aydın'da 2020 yılı içerisinde kişi başı toplanan günlük atık miktarı 1,22 kilogram oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Atık İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,22 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,13 kilogram olarak gerçekleşti. Aydın'da atık hizmeti verilen 1 milyon 93 bin 181 kişilik nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 97,7, Türkiye genelinde ise atık hizmeti verilen 78 milyon 204 bin 213 kişilik nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,1 oldu.

Toplanan atık miktarı 485 bin 29 ton

Belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 485 bin 29 tondur. Bu atıkların 90 bin 697 tonu belediye çöplüğüne, 356 bin 482 tonu düzenli depolama tesislerine 37 bin 846 tonu geri kazanım tesislerine gönderilerek ve 4 tonu diğer bertaraf yöntemleri kullanılarak bertaraf edilmiştir.

2020 yılında Aydın'da 23 sağlık kuruluşundan toplam 1 milyon 444 bin 367 kg tıbbi atık toplandı. Toplanan bu tıbbi atığın tamamı sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edildi. - AYDIN

Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da günlük atık miktarı 1,22 kg oldu - Son Dakika
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