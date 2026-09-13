Aydın'da güvenlik görevlilerine 2 günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da güvenlik görevlilerine 2 günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı

Aydın\'da güvenlik görevlilerine 2 günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik mesleki gelişim eğitimi tamamlandı. 2 gün süren programa Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleri de katkı sağladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik düzenlenen mesleki gelişim eğitimi tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı 2 gün sürdü. Eğitimlere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmenler de katkı sağladı. Program kapsamında koruma ve güvenlik görevlilerinin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmelerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitim süresince personellerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulama ve bilgilendirmeler yapıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, personellerin görev alanlarındaki yetkinliklerinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Gençlik, Aydın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da güvenlik görevlilerine 2 günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da güvenlik görevlilerine 2 günlük mesleki gelişim eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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