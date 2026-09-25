Aydın'da hayvan hastalıkları nedeniyle tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı - Son Dakika
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Aydın'da hayvan hastalıkları nedeniyle tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı

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Aydın\'da hayvan hastalıkları nedeniyle tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı
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Aydın'da il genelindeki tüm hayvan pazarları 25 Eylül 2026'dan itibaren ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldı. Kararın hayvan sağlığını korumak ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla alındığı, il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin serbest olduğu bildirildi.

Aydın'da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il genelindeki tüm hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi. Alınan kararın hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık sektöründe biyogüvenliğin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi. Öte yandan, kararın yalnızca hayvan pazarlarının kapatılmasını kapsadığı, il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin ise serbest olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilerin ve hayvan sahiplerinin alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

Kaynak: İHA
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