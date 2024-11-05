Aydın'da Hayvancılık Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Hayvancılık Kursları Başladı

Aydın\'da Hayvancılık Kursları Başladı

Efeler'de 200'ün üzerinde kursiyer, 80 saatlik hayvancılık kurslarına katılacak.

05.11.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen hayvancılık kurslarına katılan 200'ün üzerindeki kursiyerler ilk gün toplantısında bir araya geldi. 80 saatlik kursların ardından kursu başarıyla tamamlayanlar ise hayvansal üretimdeki yerlerini alacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde açılan besi sığırı yetiştiriciliği ve süt sığırı yetiştiriciliği kurslarıyla, hayvancılık sektörüne her yıl yüzlerce yeni üretici kazandırılıyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kursları da düzenlenen ilk gün toplantısıyla başladı. Toplantıda, kurslara katılan 200'ün üzerindeki kursiyerler hem merak ettikleri sorulara yanıt buldu hem de kurslardan beklentilerini açıkladı. 80 saatlik eğitimlerin ardından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler ise sertifikalarını alarak hayvancılık sektörlerine ilk adımlarını atabilecek.

Aydın'da tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesi ve nitelikli üretici sayısının artırılması hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gerçekleştirilen toplantıda, kursiyerlere kurs sürecinden bahsetti. Toplantıda söz alan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen de, kursların öneminden ve sonrasında sağladığı imkanlara vurgu yaptı.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği halinde açmış olduğumuz Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kurslarımızın ilk gününde kursiyerlerimizle beraberiz. Onların bu kurslarımızla ilgili düşüncelerini dinleyip, sonraki kurslar için beklentilerini aldık. Öğretici olarak İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerinin görev aldığı kursların sonunda sertifika almaya hak kazananlar, önemli avantajlar içeren genç çiftçi, kadın çiftçi kredilerinden faydalanabilecekler. Umarız ve dileriz ki, kurslara katılan 200'ün üzerindeki kursiyerimiz, kurs sonunda besi veya süt sığırcılığına başlarlar ve böylelikle hayvansal üretimin içindeki yerlerini almış olurlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Efeler, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Hayvancılık Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:17 Bülent Arınç’tan ’Öcalan’ çıkışı: Genel af yerinde olabilir Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
15:08 Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan’ı hayattan kopardı Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
14:45 Minik Şirin’in ölüm yolcuğulu Yeni görüntü ortaya çıktı Minik Şirin'in ölüm yolcuğulu! Yeni görüntü ortaya çıktı
14:31 Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti’ye geçti Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 12:00:52. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Hayvancılık Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.