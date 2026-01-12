Aydın Büyükşehir\'den Kuyucak\'a altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, Aydın'ın tüm ilçelerinde sürdürülen altyapı yatırımları devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kuyucak'ta içme suyu hattı yenilenecek.

Planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kuyucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme işi başlatıldı. Kente uzun yıllar daha hizmet edecek bir altyapı kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı ile 300 adet abone bağlantısı yenilenecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin içme suyu altyapısı daha modern hale getirilecek.

Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Yatırımlarımızı ve projelerimizi kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN