Başkan Çerçioğlu vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin dört bir yanında iftar sofraları kuruluyor, binlerce vatandaş oruçlarını birlikte açıyor.

Ramazan ayının ilk gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 farklı noktada iftar programı düzenlendi. Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi, Yenipazar ilçesi Belediye Meydanı, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi, İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi ve Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında binlerce vatandaş iftarlarını birlikte açtı. Her yaştan vatandaş, aynı sofranın etrafında buluşarak Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve bir arada olma kültürünü yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün farklı ilçe ve mahallelerde iftar programları düzenleyerek binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturmaya devam edecek. Tüm vatandaşları iftar programlarına davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ramazan paylaşmaktır, aynı sofrada gönül biriktirmektir. Ramazan ayı boyunca kuracağımız iftar sofralarımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Birlikte olalım, bereketi birlikte çoğaltalım" ifadelerini kullandı. - AYDIN