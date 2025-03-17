Aydın\'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısı Düştü

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 601 yabancı yaşarken, son bir yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 4 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

14 Mart 2024 verilerine göre 10 bin 36 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 6 Mart 2025 verilerine göre 9 bin 601 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 4 oranında azalma yaşanırken, toplam 435 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 6 Mart 2025 verilerine göre toplam 1 milyon 72 bin 627 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. - AYDIN