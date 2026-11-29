Aydın'da çocuklar ve gençlere eğitim ile barınma imkanı sağlayacak iki ayrı Kur'an kursunun inşaat çalışmaları sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Tepecik ve Girne mahallelerindeki projelerin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol, öncelikle Tepecik 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden projenin son durumuna ilişkin bilgi alan Varol, tesis bünyesinde oluşturulacak eğitim, barınma ve sosyal alanlara yönelik çalışmaları değerlendirdi. Varol'un bir diğer inceleme noktası, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu oldu. Tesisin fiziki durumu, sınıfları ve barınma alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında İl Müftüsü Seyfullah Çakır'dan bilgi alan Varol, inşaat sürecini değerlendirdi. Tamamlandığında çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerine katkı sunması beklenen projelerde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik alanlar da yer alacak.