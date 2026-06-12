Aydın\'da ilek pazarında fiyatlar her saat değişiyor

Aydın'ın sembol ürünü incir meyvesinin olgunlaşması için kullanılan erkek incir (ilek) satışları başladı. Fiyatları nerdeyse saatlik değişen ilek hem alıcıyı hem de satıcıyı sürekli şaşırtıyor. Evdeki hesabın hiçbir zaman pazarda tutmadığı ilek çarşısında günlük fiyat aralığı yüzde bin değiştiği ilek çarşısında dün 500 TL'ye satılan ileğin kilogram fiyatı bugün 50 TL ile 150 TL arasında değişti.

Aydın'da havaların ısınması ve incir meyvelerinin olgunlaşmaya başlaması ile birlikte Buharkent, Kuyucak, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar, Köşk, İncirliova, Gemrencik ilçeleri yoğun olmak üzere incir üretimi yapılan her yerde ilek pazarı kurulmaya başlandı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sabah saatlerinde ilçe merkezinde kurulan ilek pazarına giderek hem satıcı hem de alıcılarla sohbet etti. İlek satıcıları ve incir üreticileri ziyaretlerinden dolayı Başkan Zencirci'yi teşekkür etti. İlek pazarında en büyük sıkıntısının hem alıcı için hem de satıcı için yıllardır evdeki hesabın pazara uymadığı, fiyatların günden güne değil her saat değişebildiği belirtildi. - AYDIN