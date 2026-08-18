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Aydın’a 100 milyonluk yatırım

Aydın’a 100 milyonluk yatırım
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Aydın'da üç gün sürecek İncir Çalıştayı başladı. Çalıştayda iklim değişikliği, kuraklık, mikotoksinler, üretim ve ihracat konuları ele alınırken, yaklaşık 100 milyon TL yatırımla Mikotoksin Ar-Ge Merkezi kurulacağı açıklandı.

Aydın'ın dünyaca ünlü incirinin geleceğinin ele alındığı İncir Çalıştayı, İncir Araştırma Enstitüsü'nde başladı. Üç gün sürecek çalıştayda iklim değişikliği, kuraklık, mikotoksinler, üretim, ihracat ve sürdürülebilir incir yetiştiriciliği masaya yatırılırken, yaklaşık 100 milyon TL yatırım kazandırılarak Mikotoksin Ar-Ge Merkezi kurulmasının planlandığı belirtildi.

Çalıştaya katılan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Aydın'a yaklaşık 100 milyon TL yatırım kazandırarak Mikotoksin Ar-Ge Merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. Atalay, iklim değişikliğiyle birlikte aflatoksin ve okratoksin başta olmak üzere farklı mikotoksin türlerinin daha fazla gündeme gelebileceğini belirterek, "Önümüzdeki sene, hatta önümüzdeki yıla kalmadan Cumhurbaşkanlığından buraya 100 milyon TL daha ayırabilirsek, bir çok üründe karşımıza çıkan mikotoksinlerin tamamının araştırıldığı bir Mikotoksin Ar-Ge Merkezi'ni Aydın'a kuralım" dedi.

"Planlama ve hazırlıklar tamamlandı"

Merkezin kurulması için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Atalay, yaklaşık 100 milyon liralık bütçeye ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye genelinde bu alanda uzman araştırmacıları Aydın'da bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ise Türkiye'nin incir üretiminin yaklaşık yüzde 58'inin Aydın'da gerçekleştirildiğini belirtti. Temiz, 2025 verilerine göre Türkiye'de 368 bin ton incir üretildiğini, bunun 214 bin tonunun Aydın'da gerçekleştirildiğini ifade etti. Aydın'ın yaklaşık 39 bin hektarlık incir üretim alanıyla Türkiye'deki incir alanlarının yüzde 65'ini oluşturduğunu belirten Temiz, iklim değişikliği, kuraklık, bitki sağlığı sorunları ve değişen pazar şartlarının bilimsel çalışmaları daha önemli hale getirdiğini vurguladı.

Aydın Valisi Osman Varol da incirin kent için stratejik bir ürün olduğunu belirterek, üreticilerin bilimsel çalışmaların ortaya koyacağı yeni yöntemlere uyum sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Varol, ihracat ve ticaret tarafında da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Çalıştaya Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, oda başkanları, akademisyenler, ziraat mühendisleri, ihracatçılar ve üreticiler katıldı.

Programda, 50 yılını incir araştırmalarına veren Prof. Dr. Uygun Aksoy da dünya incir yetiştiriciliğindeki gelişmeler hakkında sunum yaptı. Protokol üyeleri daha sonra İncir Araştırma Enstitüsü'nün bahçesini ziyaret edip incirler hakkında bilgi aldı.

İncir Çalıştayı, Aydın incirinin geleceğine yönelik çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantılarla üç gün boyunca devam edecek.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İhracat, Ekonomi, Yerel, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın’a 100 milyonluk yatırım - Son Dakika

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