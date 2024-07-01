Aydın\'da İzinsiz Alanlara Girenlere 213 Bin 408 TL İdari Para Cezası

Yerel

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 104 şahsa izinsiz olarak girilmeyecek alanda bulunmamaları sebebiyle toplamda 213 bin 408 TL idari para cezası uyguladı.

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından izinsiz alanlara, ormanlara giren, mangal yakan, anız yakan, ot yakan, sigara izmariti ve cam atan şahıslara yönelik devriye faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Valiliği'nin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen devriyelerde; Efeler ilçesinde, Karacasu ilçesinde 1 ve Kuşadası ilçesinde 1 şahsa izinsiz olarak girilmeyecek alanda bulunmamaları sebebiyle 5326 Sayılı Kanun kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 213 bin 408 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN