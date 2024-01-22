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Aydın'da Jandarma Ekipleri Balık Avcılarını Denetledi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Balık Avcılarını Denetledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, balık avcılığı yapan kişileri denetleyerek bilgilendirme yaptı. Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü ve Menderes Nehri Kafa Bölgesi'nde avlanan kişiler, kanuna aykırı avlanma durumuna karşı kontrol edildi ve ilgili kanunlar hakkında bilgilendirildi.

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Balık Avcılarını Denetledi
22.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
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Aydın'da jandarma ekipleri balık avcılığı yapan kişileri denetleyip, bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Söke ilçesinde bulunan Devlet Avlağı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, Bafa gölü ve Menderes Nehri Kafa Bölgesi mevkilerinde balık avcılığı yapan kişiler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kanuna aykırı avlanma durumuna karşı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde vatandaşlar ilgili kanunlar ve güncel idari para cezaları hakkında bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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