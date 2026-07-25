Aydın'da Kadın Gazetecilerin Yükselişi - Son Dakika
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Aydın'da Kadın Gazetecilerin Yükselişi

Aydın\'da Kadın Gazetecilerin Yükselişi
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Aydın'da kadın gazetecilerin sayısı, erkekleri geçerek meslek dengelerini değiştirdi.

Aydın'da uzun yıllar erkek egemen bir meslek olarak görülen gazetecilikte dengeler değişti. 2023 yılından itibaren kadın gazetecilerin sayısı erkek gazetecileri aşarken, bir zamanlar büyük ölçüde erkeklerin görev yaptığı asayiş muhabirliğinde de kadınlar sayısal üstünlüğü ele geçirdi.

Aydın'da gazetecilik mesleğinde son yıllarda yaşanan değişim, basın sektöründeki dönüşümü gözler önüne serdi. 2017-2023 yılları arasında kentte görev yapan gazetecilerin yaklaşık dörtte birini kadınlar oluştururken, 2023 yılından sonra bu tablo tersine döndü. Mesleğe katılan kadın gazetecilerin sayısındaki artışla birlikte kadınlar, kentte erkek gazetecilerin sayısını geride bıraktı.

Geçmiş yıllarda özellikle saha haberciliği ve asayiş muhabirliği erkek gazetecilerin ağırlıklı olarak görev yaptığı alanlar arasında yer alırken, kadın gazeteciler daha çok haber merkezleri ve mizanpaj servislerinde çalışıyordu. Son yıllarda ise bu geleneksel görev dağılımı önemli ölçüde değişti.

Bugün Aydın basınında kadın gazeteciler yalnızca haber merkezlerinde değil, sahanın en yoğun ve zorlu çalışma alanlarından biri olarak kabul edilen asayiş muhabirliğinde de aktif rol üstlenirken, cinayet, trafik kazası, yangın, adliye ve güvenlik haberlerini takip eden kadın muhabirlerin sayısında ciddi bir artış olduğu görüldü.

Değişimin en belirgin ispatı ise Aydın'da 2017, 2023 ve 2026 yılının 24 Temmuz tarihlerinde çekilen fotoğrafların karşılaştırılması ile ortaya çıktı. 2017 yılının 24 Temmuz tarihinde çekilen fotoğrafta Aydın Gazeteciler Cemiyeti ilin ilk kadın cemiyet başkanı tarafından yönetilirken törende çekilen fotoğrafta Başkan Semra Şener ile birlikte 5 kadın gazeteci 16 erkek gazeteci yer alırken, 2023 yılında aynı tarihte çekilen fotoğrafta 8 kadın gazeteciye karşın 20 erkek gazeteci yer aldı. 2026 yılında çekilen fotoğrafta ise alanda çalışan gazetecilerin nerdeyse yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğu gözlemlendi.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Kadın Gazetecilerin Yükselişi - Son Dakika

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