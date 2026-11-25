Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda bir araya gelen kurumlar, kadına karşı şiddete dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak, dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmek amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde stant açıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamındaki açılış töreni Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindeki heyetle birlikte standları gezen Vali Varol, yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili bu özel günde çeşitli etkinlikler ilimiz genelinde gerçekleştiriliyor. Bunlardan ilkini tüm kurum ve kuruluşlarımızın stantlarını açarak başlattık. Gün içerisinde başka etkinlikler de olacak. Tabii ki bu sadece bir güne sığacak bir hassasiyet değil, şiddetin hiçbir türlüsüne ve hiçbir miktarına kesinlikle tahammülümüz yok. Özellikle bunun kadınlarımıza olan kısmına. Bununla ilgili bir duyarlılık, hassasiyet oluşturmak için, sesimizi bir şekilde duyurmak için bu etkinlikleri gün boyunca sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi bu aslında 365 gün boyunca tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın sürekli olarak gündemde tuttuğu, çok önem verdiği, önemli bir hassas alan. Hep beraber bu alanda sıfır tolerans prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.