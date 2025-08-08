Aydın\'da Kırsal Ulaşım İçin Yol Yenileme Çalışmaları Başlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi ile Çayyüzü ve Musluca Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yolun mevcut zemininde iyileştirme ve sathi kaplama işlemleri yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında yol, daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek. Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, üreticilerimizin yollarını kolaylaştırmak için kırsal mahallelerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaların başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN