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Aydın'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Canbolat, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Canbolat; "Kardeşliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın, sevginin ve muhabbetin bayramı Kurban Bayramı'nız mübarek olsun. Sevdiklerinizle bir araya gelmenin, huzur ve mutluluğun paylaşıldığı nice bayramlara" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN