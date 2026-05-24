Aydın\'da Kurban Satışları Denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında yapılan denetimlerde, kurbanlık hayvan satışları yerinde incelendi. Denetime Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen katıldı. Denetimler kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla gerekli kontrollerin titizlikle yapıldığı bildirildi. Yetkililer, hayvan sahipleriyle de karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca halk sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN