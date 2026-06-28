Büyükşehir\'den vatandaşlara aşure ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramını bu yıl da sürdürürken, Başkan Özlem Çerçioğlu paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini diledi.

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da geleneksel aşure ikramını sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti. Aşure ikramından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, bu güzel geleneği sürdürdüğü için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN