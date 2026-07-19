Vali Varol, acılı ailelerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Varol, acılı ailelerle görüştü

Vali Varol, acılı ailelerle görüştü
19.07.2026 18:16  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde piknik yaparken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Şahin Ö. için arama çalışmaları sürüyor. Vali Varol, ailelere başsağlığı diledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un ailesini ziyaret eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, başsağlığı dileklerini iletirken, kayıp 11 yaşındaki Şahin Ö.'yü arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girerken, akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma, UMKE ile İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yaklaşık 21'inci saatinde Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, acılı aileleri de unutmadı. Vali Dr. Osman Varol, hayatını kaybeden Eda Kurtulmuş'un ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra Vali Varol, arama çalışmaları devam eden 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün ailesini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sahadaki çalışmaları yerinde takip eden Varol'un, kayıp çocuğun bir an önce bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ve ekiplerin arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, İncirliova, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol, acılı ailelerle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada

18:07
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
17:54
Aziz Yıldırım verdiği ’’İki büyük golcü’’ sözünü tutuyor İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
16:27
Tekel bayiyi dualarla açmıştı İmam kendini böyle savundu
Tekel bayiyi dualarla açmıştı! İmam kendini böyle savundu
16:06
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 18:31:56. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Varol, acılı ailelerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.