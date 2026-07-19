Vali Varol, acılı ailelerle görüştü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un ailesini ziyaret eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, başsağlığı dileklerini iletirken, kayıp 11 yaşındaki Şahin Ö.'yü arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla nehre girerken, akıntıya kapıldıkları iddia edilen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma, UMKE ile İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yaklaşık 21'inci saatinde Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, acılı aileleri de unutmadı. Vali Dr. Osman Varol, hayatını kaybeden Eda Kurtulmuş'un ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra Vali Varol, arama çalışmaları devam eden 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün ailesini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sahadaki çalışmaları yerinde takip eden Varol'un, kayıp çocuğun bir an önce bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini ve ekiplerin arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ettiği öğrenildi. - AYDIN