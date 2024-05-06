Aydın\'da Nisan Ayında 754 Trafik Kazası: 11 Ölü, 640 Yaralı

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Aydın'da Nisan ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen 754 trafik kazasında 640 kişinin yaralanırken 11 kişi de hayatını kaybetti.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 137 bin 599 araç kontrol edilirken, 20 bin 361 araca da işlem yapıldı. Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Nisan ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 297 maddi hasarlı, 446 yaralamalı ve 11 ölümlü olmak üzere toplam 754 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 640 kişi yaralanırken, 11 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN